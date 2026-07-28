Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом - что в фокусе

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты, о чем сообщил во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике – встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе - написал Зеленский.

"Конечно, от имени всей Украины почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантике, других регионах мира", - указал он.

Зеленский встретится с Трампом и сенаторами в Вашингтоне