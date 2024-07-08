Президент Украины Владимир Зеленский прибил в Варшаву. Он встретиться с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву сначала включает встречу с премьер-министром Дональдом Туском В 13:15 ожидается их совместная пресс-конференция - говориться в сообщение.

Затем Зеленский встретится с президентом Анджеем Дудой.

Как пишет RMF FM, Зеленский должен поблагодарить польских политиков за многолетнюю огромную поддержку со стороны нашей страны.

Во-вторых, украинский лидер проинформирует Дональда Туска и Анджея Дуду о ситуации на фронте и расскажет, какие планы у украинской армии. В-третьих, Варшаве и Киеву предстоит согласовать свои позиции перед завтрашним саммитом НАТО в Вашингтоне - сообщает RMF FM.

Анджей Дуда летит в столицу Америки вместе с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и министром иностранных дел Радославом Сикорским. Владимир Зеленский тоже будет там.

Отмечаться, что последний раз украинский президент находился с официальным визитом в Польше в начале апреля. Затем он встретил, среди прочих, с президентом Анджеем Дудой.

В Канцелярии Дуды подтвердили, что сегодня состоится встреча Президентов Польши и Украины.

Дополнение

Как сообщает WProst, Зеленский подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

Украина выиграет войну благодаря помощи Польши и США, - польский премьер