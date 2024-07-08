Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить ситуацию на фронте, планы украинской армии и согласовать позиции перед саммитом НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский прибил в Варшаву. Он встретиться с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву сначала включает встречу с премьер-министром Дональдом Туском В 13:15 ожидается их совместная пресс-конференция
Затем Зеленский встретится с президентом Анджеем Дудой.
Как пишет RMF FM, Зеленский должен поблагодарить польских политиков за многолетнюю огромную поддержку со стороны нашей страны.
Во-вторых, украинский лидер проинформирует Дональда Туска и Анджея Дуду о ситуации на фронте и расскажет, какие планы у украинской армии. В-третьих, Варшаве и Киеву предстоит согласовать свои позиции перед завтрашним саммитом НАТО в Вашингтоне
Анджей Дуда летит в столицу Америки вместе с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и министром иностранных дел Радославом Сикорским. Владимир Зеленский тоже будет там.
Отмечаться, что последний раз украинский президент находился с официальным визитом в Польше в начале апреля. Затем он встретил, среди прочих, с президентом Анджеем Дудой.
В Канцелярии Дуды подтвердили, что сегодня состоится встреча Президентов Польши и Украины.
Дополнение
Как сообщает WProst, Зеленский подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.
Украина выиграет войну благодаря помощи Польши и США, - польский премьер1 июля 2024, 21:50 • 23730 просмотров