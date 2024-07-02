Украина выиграет войну благодаря помощи Польши и США, - польский премьер

Украина рано или поздно победит в войне с Россией, в частности благодаря помощи со стороны польских и американских союзников, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время посещения логистического хаба в аэропорту Жешув-Ясенка, где организован центр помощи Украине, сообщили на сайте Канцелярии премьера Польши, передает УНН.

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"Украина пережила нападение России. Украина рано или поздно выиграет эту войну, во многом благодаря польским и американским военным, службам и всем тем, кто здесь, в Жешуве-Ясенке, организовал этот крупнейший хаб", - подчеркнул глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что судьба Польши, Украины, Европы и всего свободного мира, включая США, также зависит от действий, которые ежедневно осуществляются в польском хабе.

Глава правительства также обратился к американским военным, отметив, что их действия являются продолжением традиции американских военных защищать свободу и независимость.

"Мы все вместе работаем над тем, чтобы поддержать Украину в этой инициативе. Я действительно очень благодарен за вашу активность и присутствие. Все мы в Польше ценим ваше присутствие здесь. Я надеюсь, что вы будете с нами как можно дольше", - сказал он.

Со своей стороны посол США в Польше Марк Бжезинский отметил, что польским военным в Жешуве оказывают поддержку около 1000 американских солдат.

"В 2024 году наше оборонное сотрудничество работает очень хорошо. Многие украинские солдаты также проходят подготовку здесь, на базе в Ясенке", - сказал посол США.

Туск обещает, что Украина и Польша подпишут соглашение по безопасности до саммита НАТО