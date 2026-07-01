Зеленский прибыл в Ирландию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию. Он примет участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС и проведет встречи с премьер-министром и президентом Европейского совета.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Ирландию, где собирается присоединиться к церемонии начала председательства страны в Совете ЕС, а также провести ряд двусторонних встреч, пишет УНН.
Прибыл в Ирландию. Приму участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Также встречусь с Премьер-министром Михолом Мартином и Президентом Европейского совета Антониу Коштой
Президент подчеркнул: "Украина ежедневно доказывает, что заслуживает быть равноправной частью нашего общего европейского дома".
"И надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся достичь ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры", - указал Зеленский.
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