Зеленский прибыл в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Ирландию, где собирается присоединиться к церемонии начала председательства страны в Совете ЕС, а также провести ряд двусторонних встреч, пишет УНН.

Прибыл в Ирландию. Приму участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Также встречусь с Премьер-министром Михолом Мартином и Президентом Европейского совета Антониу Коштой - написал Зеленский в соцсетях в среду.

Президент подчеркнул: "Украина ежедневно доказывает, что заслуживает быть равноправной частью нашего общего европейского дома".

"И надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся достичь ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры", - указал Зеленский.

Украина может вступить в ЕС во время войны, но это будет процесс, основанный на заслугах - премьер Ирландии