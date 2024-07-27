Президент Украины Владимир Зеленский в День медицинского работника подписал указ о предоставлении статуса «национальный» Институту травматологии и ортопедии НАМН Украины, передает УНН.

Детали

Я хочу отметить работу и этого нашего Института травматологии и ортопедии. Уже национального Института. Я подписал соответствующий указ и это не только юридический статус, и не только признание вашей профессиональности и вклада в способность украинской медицины - это реальная благодарность всех нас, нашего государства за вашу работу. Всего за время этой войны уже 40 тыс. наших военных получили ту или иную помощь. Еженедельно по 300 операций, большинство из которых высочайшего уровня сложности