Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение 17 октября 2025

Киев • УНН

 • 4790 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу обменять украинские дроны на американские ракеты Tomahawk. Трамп выразил заинтересованность США в закупке украинских дронов.

Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу обменять украинские дроны на американское вооружение. Трамп заявил, что США заинтересованы в закупке украинских дронов, передает УНН.

Подробности

Нам нужно завершить эту войну, но есть технологическая война. Нужны тысячи дронов, направленных на военные объекты. У нас есть тысячи дронов нашего производства, но нет Tomahawk. Нам не хватает Tomahawk, и мы просим их. США имеют мощное производство и имеют другие ракеты. У нас есть тысячи дронов. Мы должны работать совместно с американскими изделиями

- сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, если США предоставят Украине ракеты Tomahawk, то Украина будет бить только по военным объектам, Зеленский ответил: "Безусловно".

Кроме того, Зеленский выразил заинтересованность в обмене украинских военных дронов на ракеты Tomahawk.

У нас есть предложение

- добавил Зеленский.

В то же время президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в закупке украинских дронов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские удары вглубь российской территории будут означать эскалацию конфликта.

Павел Башинский

