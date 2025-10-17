Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение 17 октября 2025
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу обменять украинские дроны на американские ракеты Tomahawk. Трамп выразил заинтересованность США в закупке украинских дронов.
Подробности
Нам нужно завершить эту войну, но есть технологическая война. Нужны тысячи дронов, направленных на военные объекты. У нас есть тысячи дронов нашего производства, но нет Tomahawk. Нам не хватает Tomahawk, и мы просим их. США имеют мощное производство и имеют другие ракеты. У нас есть тысячи дронов. Мы должны работать совместно с американскими изделиями
Отвечая на вопрос, если США предоставят Украине ракеты Tomahawk, то Украина будет бить только по военным объектам, Зеленский ответил: "Безусловно".
Кроме того, Зеленский выразил заинтересованность в обмене украинских военных дронов на ракеты Tomahawk.
У нас есть предложение
В то же время президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в закупке украинских дронов.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские удары вглубь российской территории будут означать эскалацию конфликта.