Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння 17 жовтня 2025
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу обміняти українські дрони на американські ракети Tomahawk. Трамп висловив зацікавленість США у закупівлі українських дронів.
Деталі
Нам треба завершити цю війну, але є технологічна війна. Треба тисячі дронів, скерованих на військові об’єкти. Ми маємо тисячі дронів нашого виробництва, але не маємо Tomahawk. Нам бракує Tomahawk і ми просимо їх. США має потужне виробництво, і має інші ракети. Ми маємо тисячі дронів. Ми маємо працювати спільно з американськими виробами
Відповідаючи на питання, якщо США нададуть України ракети Tomahawk, то Україна буде бити лише по військовим об’єктам, Зеленський відповів: "Безперечно".
Окрім того, Зеленський висловив зацікавленість в обміні українських військових дронів на ракети Tomahawk.
Ми маємо пропозицію
Водночас президент Дональд Трамп заявив, що США зацікавлені у закупівлі українських дронів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що українські удари вглиб російської території означатимуть ескалацію конфлікту.