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Зеленский: позиции в Донецкой области усилят двумя обновлёнными группировками под командованием Прокопенко и Билецкого

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Позиции в Донецкой области усилят группировки под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого. Также увеличат производство и закупки НРК.

Зеленский: позиции в Донецкой области усилят двумя обновлёнными группировками под командованием Прокопенко и Билецкого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции в Донецкой области усилят двумя обновлёнными группировками под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого, передаёт УНН

Мы будем продолжать нашу активную оборону. Вместе с Михаилом Драпатым, с Генштабом, с министром обороны Хмарой определили порядок наших дальнейших шагов. Первое. Наши позиции в Донецкой области будут усилены благодаря двум обновлённым группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что также провёл встречу с командирами на Запорожском направлении. 

Будет больше необходимых средств. Это касается НРК — нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. Мы согласовали с министром, с главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня работает на фронте вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым на Александровском направлении. Встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Андрей Билецкий
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Денис Прокопенко
Владимир Зеленский