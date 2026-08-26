Зеленский: позиции в Донецкой области усилят двумя обновлёнными группировками под командованием Прокопенко и Билецкого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции в Донецкой области усилят двумя обновлёнными группировками под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого, передаёт УНН.

Мы будем продолжать нашу активную оборону. Вместе с Михаилом Драпатым, с Генштабом, с министром обороны Хмарой определили порядок наших дальнейших шагов. Первое. Наши позиции в Донецкой области будут усилены благодаря двум обновлённым группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий

Он добавил, что также провёл встречу с командирами на Запорожском направлении.

Будет больше необходимых средств. Это касается НРК — нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. Мы согласовали с министром, с главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно