Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенка та Білецького

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького, передає УНН.

Ми будемо продовжувати нашу активну оборону. Разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше. Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький

Він додав, що також провів зустріч з командирами на Запорізькому напрямку.

Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо