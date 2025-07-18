Зеленский дал задания Умерову: аудит решений СНБО и Ставки, оружие и активизация со стамбульскими договоренностями и переговорами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новоназначенному секретарю СНБО Рустему Умерову активизироваться со стамбульскими договоренностями и переговорами, обеспечить выполнение соглашений по оружию и провести аудит решений СНБО и Ставки, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах", - написал Зеленский и перечислил:

первое - "продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию ". Президент подчеркнул: "Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров";

". Президент подчеркнул: "Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров"; второе - "проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки , реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки ". По словам Президента, нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины;

, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат ". По словам Президента, нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины; третье - "активизировать переговорный трек". Как отметил Зеленский, "сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле". "Нужно больше динамики в этом процессе", - подчеркнул Президент.

Сам Умеров так прокомментировал встречу с Президентом: "Обсудили с главой государства четкие задачи и приоритеты работы". По словам Умерова, это следующие:

координация и контроль сектора безопасности и обороны. Задача - обеспечить системную и эффективную синхронизацию действий всех составляющих. Умеров указал: "В ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего. В ближайшее время представим Президенту Украины план действий ";

"; оружие. Умеров указал, что продолжает координировать все поставки вооружения, совместные производства и партнерства, включая наиболее чувствительные направления;

технологии и инновации. По словам Умерова, "восстановим полноценную работу технологической Ставки, чтобы ускорить технологическую модернизацию фронта";

переговорный трек. "Украина последовательно выступает за справедливый мир - и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками", - указал Умеров.

Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО