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Зеленский дал задания Умерову: аудит решений СНБО и Ставки, оружие и активизация со стамбульскими договоренностями и переговорами

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новоназначенному секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговоры, обеспечить выполнение договоренностей по оружию и укрепить технологическую Ставку. Умеров подтвердил приоритеты работы, включая координацию сектора безопасности, поставки вооружения и технологическую модернизацию.

Зеленский дал задания Умерову: аудит решений СНБО и Ставки, оружие и активизация со стамбульскими договоренностями и переговорами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новоназначенному секретарю СНБО Рустему Умерову активизироваться со стамбульскими договоренностями и переговорами, обеспечить выполнение соглашений по оружию и провести аудит решений СНБО и Ставки, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах", - написал Зеленский и перечислил:

  • первое - "продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию". Президент подчеркнул: "Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров";
    • второе - "проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки". По словам Президента, нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины;
      • третье - "активизировать переговорный трек". Как отметил Зеленский, "сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле". "Нужно больше динамики в этом процессе", - подчеркнул Президент. 

        Сам Умеров так прокомментировал встречу с Президентом: "Обсудили с главой государства четкие задачи и приоритеты работы". По словам Умерова, это следующие:

        • координация и контроль сектора безопасности и обороны. Задача - обеспечить системную и эффективную синхронизацию действий всех составляющих. Умеров указал: "В ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего. В ближайшее время представим Президенту Украины план действий";
          • оружие. Умеров указал, что продолжает координировать все поставки вооружения, совместные производства и партнерства, включая наиболее чувствительные направления;
            • технологии и инновации. По словам Умерова, "восстановим полноценную работу технологической Ставки, чтобы ускорить технологическую модернизацию фронта";
              • переговорный трек. "Украина последовательно выступает за справедливый мир - и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками", - указал Умеров.

                Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО18.07.25, 10:05 • 47259 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Войнаполитика
                Рустем Умеров
                Совет национальной безопасности и обороны Украины
                Стамбул
                Владимир Зеленский
                Украина
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