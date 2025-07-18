Зеленський дав завдання Умєрову: аудит рішень РНБО і Ставки, зброя і активізація зі стамбульськими домовленостями і переговорами
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному секретарю РНБО Рустему Умєрову активізувати переговори, забезпечити виконання домовленостей щодо зброї та зміцнити технологічну Ставку. Умєров підтвердив пріоритети роботи, включаючи координацію сектору безпеки, поставки озброєння та технологічну модернізацію.
Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному секретарю РНБО Рустему Умєрову активізуватися зі стамбульськими домовленостями і переговорами, забезпечити виконання угод щодо зброї та провести аудит рішень РНБО і Ставки, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
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"Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах", - написав Зеленський і перечислив:
- перше - "продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї". Президент наголосив: "Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів";
- друге - "проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки". Зі слів Президента, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України;
- третє - "активізувати перемовний трек". Як зазначив Зеленський, "зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі". "Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - наголосив Президент.
Сам Умєров так прокоментував зустріч із Президентом: "Обговорили з главою держави чіткі завдання та пріоритети роботи". Зі слів Умєрова, це наступні:
- координація та контроль сектору безпеки і оборони. Завдання -забезпечити системну та ефективну синхронізацію дій усіх складових. Умєров вказав: "Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача. Найближчим часом представимо Президенту України план дій";
- зброя. Умєров вказав, що продовжує координувати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства, включно з найбільш чутливими напрямками;
- технології та інновації. Зі слів Умєрова, "відновимо повноцінну роботу технологічної Ставки, щоб пришвидшити технологічну модернізацію фронту";
- переговорний трек. "Україна послідовно виступає за справедливий мир - і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками", - вказав Умєров.
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО18.07.25, 10:05 • 52152 перегляди