Зеленський дав завдання Умєрову: аудит рішень РНБО і Ставки, зброя і активізація зі стамбульськими домовленостями і переговорами

Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному секретарю РНБО Рустему Умєрову активізуватися зі стамбульськими домовленостями і переговорами, забезпечити виконання угод щодо зброї та провести аудит рішень РНБО і Ставки, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

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"Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах", - написав Зеленський і перечислив:

перше - "продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї ". Президент наголосив: "Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів";

". Президент наголосив: "Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів"; друге - "проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки , реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки ". Зі слів Президента, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України;

, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат ". Зі слів Президента, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України; третє - "активізувати перемовний трек". Як зазначив Зеленський, "зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі". "Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - наголосив Президент.

Сам Умєров так прокоментував зустріч із Президентом: "Обговорили з главою держави чіткі завдання та пріоритети роботи". Зі слів Умєрова, це наступні:

координація та контроль сектору безпеки і оборони. Завдання -забезпечити системну та ефективну синхронізацію дій усіх складових. Умєров вказав: "Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача. Найближчим часом представимо Президенту України план дій ";

"; зброя. Умєров вказав, що продовжує координувати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства, включно з найбільш чутливими напрямками;

технології та інновації. Зі слів Умєрова, "відновимо повноцінну роботу технологічної Ставки, щоб пришвидшити технологічну модернізацію фронту";

переговорний трек. "Україна послідовно виступає за справедливий мир - і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками", - вказав Умєров.

Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО