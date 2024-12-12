Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении
Киев • УНН
Президент Украины осмотрел технику 27-й реактивной артиллерийской бригады и заслушал доклад об операциях. Военные награждены орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество».
Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из дивизионов 27-й реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского, осмотрел технику, заслушал доклад и отметил воинов государственными наградами, передает УНН.
По данным ОП, именно эта бригада первой в Украине получила системы HIMARS и сейчас обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.
Глава государства заслушал доклад командующего ОУВ "Таврия" Геннадия Шаповалова о выполненных операциях, в частности с использованием дальнобойных средств, особенностях применения систем HIMARS и динамике поставок боеприпасов к ним.
Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии и отметил их орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней и "За мужество" III степени.
"Очень приятно быть у вас сегодня, наградить вас, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете Украину, семьи всех украинцев, нашу Родину. Спасибо вам. Желаю вам здоровья, выдержки, крепости, победы. Пусть "хаймарсы" не подводят, пусть бьют вражеские цели", - сказал Президент.