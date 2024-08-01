Из-за неудачного наступления на Харьковщину, россияне изменили главную цель и усилили наступление на Покровск. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, передает УНН.

"Главная цель после неудачи россиян на Харьковщине изменилась. Их главное направление - это Покровск. Я бы сказал, что на сегодня оно для них приоритет", - говорит Зеленский.

Он говорит, что также россияне бьют по Константиновке, по Торецку, также они имеют планы по Славянску.

"Наибольшее количество личного состава, оружия, КАБов и все, что у россиян есть - они сосредотачивают на Покровском направлении", - говорит Президент.

По его словам, россия теряет свои самолеты и ПВО, даже несмотря на их преимущество в воздухе.

Напомним

Генштаб сообщает, что 1-го августа по состоянию на 8:00 самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 штурмовых действий россиян.