Президент Владимир Зеленский подписал закон, который дает Кабинету министров право приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

«31.07.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Дополнение

18 июля Верховная Рада приняла законопроект, который дает Кабинету министров право приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.