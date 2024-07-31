Киев • УНН
Президент Зеленский подписал закон, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему госдолгу до 1 октября 2024 года. Закон был принят Верховной Радой 18 июля.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который дает Кабинету министров право приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
«31.07.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Дополнение
18 июля Верховная Рада приняла законопроект, который дает Кабинету министров право приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.