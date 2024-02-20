Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни
Киев • УНН
Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.
Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и подчеркнул, что против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад украинцы устояли и дальше стоим, передает УНН.
Десять лет Небесной Сотне. Уже десять... Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными
Он отметил, что десять лет, как попытки уничтожить украинцев и нашу независимость продолжаются.
"Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотня и сотни - небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе", - заявил Зеленский.
Дополнение
Сегодня в Украине чтят память героев погибших во время Революции Достоинства на майдане в 2014 году.
За четыре года расследования "дел Майдана" было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек.
Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни
Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.
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