Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни

Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и подчеркнул, что против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад украинцы устояли и дальше стоим, передает УНН.

Десять лет Небесной Сотне. Уже десять... Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными - написал Зеленский.

Он отметил, что десять лет, как попытки уничтожить украинцев и нашу независимость продолжаются.

"Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотня и сотни - небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе", - заявил Зеленский.

Дополнение

Сегодня в Украине чтят память героев погибших во время Революции Достоинства на майдане в 2014 году.

За четыре года расследования "дел Майдана" было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек.