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Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни

Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 08:38  •  11890 просмотра

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Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.

Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и подчеркнул, что против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад украинцы устояли и дальше стоим, передает УНН.

Десять лет Небесной Сотне. Уже десять... Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными

- написал Зеленский.

Он отметил, что десять лет, как попытки уничтожить украинцев и нашу независимость продолжаются. 

"Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим.  Сотня и сотни - небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе", - заявил Зеленский.

Дополнение

Сегодня в Украине чтят память героев погибших во время Революции Достоинства на майдане в 2014 году.

За четыре года расследования "дел Майдана" было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни

Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.

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