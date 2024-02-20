Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні та наголосив, що проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому українці встояли й далі стоїмо, передає УНН.

Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними - написав Зеленський.

Він наголосив, що десять років, як спроби знищити українців і нашу незалежність тривають.

"Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - заявив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв які загинули під час Революції Гідності на майдані в 2014 році.

За чотири роки розслідування "справ Майдану" було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.