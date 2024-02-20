Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
Президент Зеленський вшанував пам'ять Небесної Сотні, яка загинула під час Революції Гідності в Україні у 2014 році, зазначивши, що якщо тоді проти беззбройних протестувальників використовували кулі, то зараз росія використовує ракети, безпілотники та армії у своїх спробах знищити незалежність України.
Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні та наголосив, що проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому українці встояли й далі стоїмо, передає УНН.
Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними
Він наголосив, що десять років, як спроби знищити українців і нашу незалежність тривають.
"Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - заявив Зеленський.
Доповнення
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв які загинули під час Революції Гідності на майдані в 2014 році.
За чотири роки розслідування "справ Майдану" було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.