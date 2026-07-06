Зеленский ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас еще продолжаются работы после российского удара. Жестокий был удар – только ракет шестьдесят восемь, много баллистики. Еще более 350 дронов различных типов, в том числе реактивные "шахеды". Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине. Только этим массированным ударом россияне убили 22 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. На данный момент вот такие данные. Еще почти 90 человек были ранены. Основной мишенью для России на этот раз были Киев и область. Снова путин "победил" обычные жилые дома. Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает по спасательной операции и разбору завалов, тушению пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом