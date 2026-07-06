Число погибших в результате атаки рф на Киевщину возросло до восьми

Число погибших в результате массированной российской атаки на Киевщину возросло до восьми человек. Еще 48 человек получили ранения, 20 из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Больше всего пострадавших зафиксировано в Бучанском районе. Об этом сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

К сожалению, число погибших в результате атаки российских преступников увеличилось до 8. Искренние соболезнования родным и близким - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент количество пострадавших в результате массированной российской атаки на Киевщину возросло до 48 человек.

20 пострадавших госпитализированы. Трое человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Вся необходимая медицинская помощь оказывается - добавил Калашник.

Больше всего пострадавших в Бучанском районе — 35 человек. Также люди получили ранения в Бориспольском, Броварском и Фастовском районах.

Фото - Андрей Хадьков

россия в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям, разрушает дома, забирает жизни и калечит судьбы. За каждое такое преступление должно наступить справедливое наказание - резюмировал Калашник.

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