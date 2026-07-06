Как Вишневое оправляется после массированной атаки рф: на месте работают медики, спасатели и сотрудники Красного Креста
Киев • УНН
В Вишневом Киевской области продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Для координации действий всех служб развернут штаб по ликвидации последствий российского обстрела.
В городе Вишневое, что в Киевской области, спасатели, медики, работники Украинского Красного Креста и все остальные службы непрерывно работают на месте атаки. Продолжается обследование жилого сектора на наличие взрывоопасных предметов, а также ликвидация последствий разрушений, передает УНН.
Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим и их родным.
Для координации действий всех служб развернут штаб по ликвидации последствий российского обстрела. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 478 человек и 120 единиц техники.
Фото - Андрей Хадьков
Как сообщили в ГСЧС, в результате российского обстрела в Киевской области погибли 7 человек, еще 29 – пострадали, из них 4 спасателя.
Напомним
Ранее глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Вишневом в результате атаки возник масштабный пожар на территории складских помещений, для тех из около 500 эвакуированных из опасной зоны, кто не может вернуться в свои дома, обеспечено временное размещение.