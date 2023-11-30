Зеленский ожидает, что Украина получит первые F-16 в 2024 году
Киев • УНН
Президент Зеленский ожидает, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет получить первые истребители F-16 в 2024 году. Об этом он сообщил во время встречи со студентами трех николаевских вузов, передает корреспондент УНН.
Нет даты (получение F-16 - ред.) - факт. Я считаю, что это наш вопрос, когда наши ребята пройдут обучение. Это зависит от многих вещей, и все по-разному будут тратить время, потому что нужно еще кроме профессиональности опыт, язык, свободный язык. Это нужно человеку разговаривать на английском языке совершенно свободно, для того, чтобы учиться. То есть много разных вопросов. У кого-то курс там год, а у кого-то 6-9 месяцев может быть...
Президент считает, что Украина сможет получить первые истребители F-16 в 2024 году.
Сейчас этот вопрос зависит именно от учебных процессов, я думаю, что мы сможем в 2024 году получить первые истребители. Я думаю, так будет
Дополнение
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 идет по плану, ожидаются самостоятельные вылеты.
При Минобороны Украины создали специальную структуру, которая будет заниматься интеграцией F-16 в общую систему Сил обороны Украины.
Зеленский ожидает, что Украина получит первые F-16 в 2024 году
Президент Зеленский ожидает, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году.
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