Зеленский: ожидаем от партнеров решимости для превентивной защиты от атак рф

Украина ожидает от партнеров решимости для превентивной защиты от российских террористов и предоставления достаточного количества систем ПВО. Также Киев будет работать с партнерами и ради того, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения, передает УНН.

Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с сочувствием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов - заявил Зеленский.

Он отметил, что у партнеров должна появилась "достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам".

"Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны - это чисто политическое решение", - указал Президент.

По его словам, Украина также будет работать с партнерами и ради того, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. "Это тоже добавит нам защиты и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте", - добавил глава государства.

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