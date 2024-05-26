Зеленський: очікуємо від партнерів рішучості для превентивного захисту від атак рф
Київ • УНН
Україна очікує від партнерів рішучих дій щодо надання достатньої кількості систем протиповітряної оборони, превентивного захисту від атак рф та прискорення постачання винищувачів F-16 для захисту від російських терористичних атак і запобігання ескалації війни.
Україна очікує від партнерів рішучості для превентивного захисту від російських терористів та надання достатньої кількості систем ППО. Також Київ буде працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення, передає УНН.
Багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст
Він наголосив, що у партнерів повинна з’явилась "достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах".
"Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення", - вказав Президент.
За його словами, Україна також буде працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. "Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті", - додав голова держави.
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