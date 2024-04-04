Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

Украина работает с партнерами, чтобы усилить защиту населенных пунктов. Усиление противовоздушной обороны Украины напрямую означает спасение человеческих жизней. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар рф по Харькову, передает УНН.

Удар по Харькову, обычный жилой дом. С тремя шахидами. Подлый и циничный теракт, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова - написал Зеленский в соцсети X.

Президент сообщил, что в результате нападения погибли 4 человека. Среди них были и спасатели: Владислав Лохинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова. По словам главы государства, более 10 человек получили ранения, всем им оказывается необходимая помощь.

Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Усиление противовоздушной обороны Украины напрямую означает спасение человеческих жизней - резюмировал Президент.

Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям