Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
kharkivХарьков
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  5534 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  27175 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  50342 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132779 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133625 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133205 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117091 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159721 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102058 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105255 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  545030 просмотра

Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

В результате ночного удара россии по Харькову погибли 4 человека. Зеленский заявил, что российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа.

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Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран.

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Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

Несмотря на длительные переговоры между украинскими и польскими фермерами, меморандум пока не удалось подписать. Диалог продолжается. Ожидается достижение договоренностей, которые повлияют на разблокирование пограничных пунктов пропуска.

Экономика •   •  12148 просмотра
Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Сегодня российские войска атаковали Харьковский район, в результате чего погиб гражданский мужчина в тракторе.

Война •   •  11102 просмотра
россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Система автоматической блокировки налоговых накладных СМКОР дискредитировала себя, но власть продолжает игнорировать рекомендации НАПК относительно коррупционных рисков и Указ Президента о ее проверке, что вызывает беспокойство бизнеса и экспертов относительно злоупотреблений и давления на предприятия.

Экономика •   •  50342 просмотра
Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

В Днепровском районе Днепропетровской области силами противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  11018 просмотра
На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей

Организованную преступную группировку, которая требовала деньги у малого бизнеса в прифронтовом Днепре, провоцируя конфликты, похищая жертв, пытая их в подвале и требуя "дань", обезвредили сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Криминал и ЧП •   •  10140 просмотра
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей

Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий

Энергетики непрерывно работают над восстановлением энергетических объектов во всех регионах, пострадавших от обстрелов, и уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону с различными сценариями развития событий.

Война •   •  11532 просмотра
Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий

Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что финансовая помощь США "во всяком случае".

политика •   •  12448 просмотра
Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны

"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

С начала года украинские саперы обследовали 80,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, вернув в эксплуатацию около 74 тысяч гектаров.

Экономика •   •  11060 просмотра
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики