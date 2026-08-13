Зеленский отреагировал на атаку РФ на поезд в Одесской области и показал видео

$44.710.1551.620.14
ukenru
09:19 • 4352 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Эксклюзив
07:54 • 12254 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
07:11 • 20364 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
06:59 • 12884 просмотра
Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф
06:16 • 13175 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
05:29 • 15228 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
13 августа, 02:56 • 10235 просмотра
Нефть дорожает пятый день подряд: WTI выросла на 11%, Brent приблизилась к $89
12 августа, 19:04 • 29773 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 32542 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 28965 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
39%
756мм
Популярные новости
Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света13 августа, 00:06 • 15307 просмотра
Какие ракеты Украина может получить от Турции и куда они могут долететьPhoto13 августа, 02:17 • 12257 просмотра
российские сухогрузы красят в «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой, но от дронов это не спасаетPhoto13 августа, 02:37 • 9872 просмотра
Что празднуют 13 августа в Украине и мире04:00 • 10259 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо07:24 • 9172 просмотра
публикации
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента09:19 • 4332 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
07:11 • 20354 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 30525 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 49205 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 45702 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Япония
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо07:24 • 9322 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 18516 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 37446 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 33151 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 168757 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Truth Social
Facebook
Instagram

Зеленский отреагировал на атаку РФ на поезд в Одесской области и показал видео

Киев • УНН

 • 452 просмотра

В результате удара российского дрона по поезду в Одесской области погибли машинист и его помощник. Президент подчеркнул необходимость усиления ПВО и давления на Россию.

Зеленский отреагировал на атаку РФ на поезд в Одесской области и показал видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на поезд в Одесской области, которая унесла жизни двух железнодорожников, опубликовав видео, пишет УНН.

Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз поразили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. В поезде находились триста сорок человек. И тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская. На данный момент, к сожалению, известно, что машинист и его помощник погибли в результате удара. Мои соболезнования родным и близким

- написал Зеленский в соцсетях.

В Одесской области завершили эвакуацию атакованного рф поезда, где погибли двое железнодорожников13.08.26, 11:25 • 920 просмотров

По его словам, "ночью также были попадания в 11 регионах — россияне применили более 130 ударных дронов.

"Каждый день россияне бьют просто ради террора по обычной жизни людей. И, к сожалению, далеко не на каждый такой удар мир отвечает решительно. Нужно больше помощи с ПВО, больше давления на Россию, если мир действительно настроен остановить эту войну в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Одесская область
Европа
Владимир Зеленский