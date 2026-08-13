Зеленский отреагировал на атаку РФ на поезд в Одесской области и показал видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на поезд в Одесской области, которая унесла жизни двух железнодорожников, опубликовав видео, пишет УНН.

Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз поразили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. В поезде находились триста сорок человек. И тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская. На данный момент, к сожалению, известно, что машинист и его помощник погибли в результате удара. Мои соболезнования родным и близким