Зеленский отреагировал на атаку РФ на поезд в Одесской области и показал видео
Киев • УНН
В результате удара российского дрона по поезду в Одесской области погибли машинист и его помощник. Президент подчеркнул необходимость усиления ПВО и давления на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на поезд в Одесской области, которая унесла жизни двух железнодорожников, опубликовав видео, пишет УНН.
Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз поразили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. В поезде находились триста сорок человек. И тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская. На данный момент, к сожалению, известно, что машинист и его помощник погибли в результате удара. Мои соболезнования родным и близким
В Одесской области завершили эвакуацию атакованного рф поезда, где погибли двое железнодорожников13.08.26, 11:25 • 920 просмотров
По его словам, "ночью также были попадания в 11 регионах — россияне применили более 130 ударных дронов.
"Каждый день россияне бьют просто ради террора по обычной жизни людей. И, к сожалению, далеко не на каждый такой удар мир отвечает решительно. Нужно больше помощи с ПВО, больше давления на Россию, если мир действительно настроен остановить эту войну в Европе", — подчеркнул Зеленский.