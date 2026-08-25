Зеленский отметил государственной наградой «Национальная легенда Украины» 20 выдающихся людей

Президент Владимир Зеленский в Киеве 25 августа вручил государственную награду "Национальная легенда Украины" выдающимся украинцам и иностранцам. Об этом глава государства заявил во время церемонии награждения, пишет УНН.

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Среди лауреатов этого года — пилот Ростислав Лазаренко, скульптор Анатолий Кущ, журналистка Алла Мазур, футболист Игорь Беланов, композитор Евгений Станкович, ресторатор Хосе Андрес, художник Тиберий Сильваши, военнослужащий Асан Чарухов, режиссёр Александр Дзюба, волонтёр Антин Рощин, военнослужащий Анатолий Боричевский, диссидент Левко Лукьяненко, участники группы "Братья Гадюкины", а также Надия Яриш и Шон Пенн.

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Зеленский подчеркнул, что лауреаты своим трудом делают Украину сильнее, защищают её, рассказывают о стране миру, а также сохраняют и развивают украинскую культуру.

Именно из таких людей состоит Украина — смелых в поступках, неравнодушных, людей с характером и талантом — заявил президент.

Зеленский подчеркнул значение единства

Президент отметил, что впервые награду "Национальная легенда Украины" вручали в 2021 году по случаю 30-летия восстановления независимости Украины. По его словам, после этого перед государством встал самый тяжёлый вызов — полномасштабная война.

Сейчас мы отмечаем 35 лет. И у нас есть наше государство, есть независимость, есть наши сильные воины — сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских военных, граждан, а также международных партнёров, которые поддерживают Украину и помогают привлекать внимание мира к войне.

Мы боремся не просто за выживание. Мы боремся за свою независимость, за нашу жизнь. Всё это нам удаётся благодаря единству — подчеркнул президент.

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