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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людей

Київ • УНН

 • 4726 перегляди

У Києві Зеленський нагородив 20 видатних українців та іноземців. Серед лауреатів - Лазаренко, Мазур, Бєланов, Лук’яненко та Шон Пенн.

Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людей

Президент Володимир Зеленський у Києві 25 серпня вручив державну нагороду "Національна легенда України" видатним українцям та іноземцям. Про це глава держави заявив під час церемонії нагородження, пише УНН.

Деталі

Серед цьогорічних лауреатів - пілот Ростислав Лазаренко, скульптор Анатолій Кущ, журналістка Алла Мазур, футболіст Ігор Бєланов, композитор Євген Станкович, ресторатор Хосе Андрес, художник Тіберій Сільваші, військовий Асан Чарухов, режисер Олександр Дзюба, волонтер Антін Рощін, військовослужбовець Анатолій Боричевський, дисидент Левко Лук'яненко, учасники гурту "Брати Гадюкіни", а також Надія Яріш та Шон Пенн.

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Зеленський наголосив, що лауреати своєю працею роблять Україну сильнішою, захищають її, розповідають про країну світові, а також зберігають і розвивають українську культуру.

Саме з таких людей складається Україна - сміливих у вчинках, небайдужих, людей із характером і талантом

- заявив президент.

Зеленський наголосив на значенні єдності

Президент зазначив, що вперше нагороду "Національна легенда України" вручали у 2021 році з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України. За його словами, після цього перед державою постав найважчий виклик - повномасштабна війна.

Зараз ми відзначаємо 35 років. І в нас є наша держава, є незалежність, є наші сильні воїни

- сказав Зеленський.

Він подякував українським військовим, громадянам, а також міжнародним партнерам, які підтримують Україну та допомагають привертати увагу світу до війни.

Ми боремося не просто за виживання. Ми боремося за свою незалежність, за наше життя. Все це нам вдається завдяки єдності

- наголосив президент.

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Степан Гафтко

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