Зеленский опроверг обвинения относительно "приказа убить чилийского журналиста"
Киев • УНН
Президент Украины отрицает причастность к делу чилийского журналиста, которого называют российским агентом. Зеленский подчеркнул, что не знал этого человека и не видит в нем угрозы для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на упреки о якобы "приказе об убийстве чилийского журналиста", который, к тому же, был якобы еще и российским агентом, передает УНН.
Президент сразу отметил, что никогда не знал этого человека.
... не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину является американцем, наполовину - российским агентом, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ, поэтому я не заинтересован в этом
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Напомним
По состоянию на 11 февраля 2025 года с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 112 медийщиков.