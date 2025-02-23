Зеленский опроверг обвинения относительно "приказа убить чилийского журналиста"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на упреки о якобы "приказе об убийстве чилийского журналиста", который, к тому же, был якобы еще и российским агентом, передает УНН.

Президент сразу отметил, что никогда не знал этого человека.

... не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину является американцем, наполовину - российским агентом, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ, поэтому я не заинтересован в этом - сказал Зеленский.

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Напомним

По состоянию на 11 февраля 2025 года с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 112 медийщиков.