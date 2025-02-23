Зеленский опроверг обвинения относительно "приказа убить чилийского журналиста"

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Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 26990 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 69169 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 74737 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 81094 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 69236 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 59220 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

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Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 49355 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 53851 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

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Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
11:34 • 56393 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский опроверг обвинения относительно "приказа убить чилийского журналиста"

Зеленский опроверг обвинения относительно "приказа убить чилийского журналиста"

Киев  •  УНН

 • 4087 просмотра

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Президент Украины отрицает причастность к делу чилийского журналиста, которого называют российским агентом. Зеленский подчеркнул, что не знал этого человека и не видит в нем угрозы для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на упреки о якобы "приказе об убийстве чилийского журналиста", который, к тому же, был якобы еще и российским агентом, передает УНН.

Президент сразу отметил, что никогда не знал этого человека.

... не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину является американцем, наполовину - российским агентом, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ, поэтому я не заинтересован в этом 

- сказал Зеленский.

россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену - Лубинец10.10.24, 22:25 • 39899 просмотров

Напомним

По состоянию на 11 февраля 2025 года с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 112 медийщиков.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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