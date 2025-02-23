Зеленський спростував звинувачення щодо "наказу вбити чилійського журналіста"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на закиди про нібито "наказ про вбивство чилійського журналіста", який, до того ж, був нібито ще й російським агентом, передає УНН.

Президент одразу зазначив, що ніколи не знав цієї особи.

... не впевнений, що один журналіст з Чилі, який наполовину є американцем, наполовину - російським агентом, становив настільки велику загрозу для наших ЗСУ, тому я не зацікавлений у цьому