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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127719 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186509 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150287 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140774 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118504 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108473 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145927 перегляди

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Зеленський спростував звинувачення щодо "наказу вбити чилійського журналіста"

Зеленський спростував звинувачення щодо "наказу вбити чилійського журналіста"

Київ • УНН

 • 28494 перегляди

Президент України заперечив причетність до справи чилійського журналіста, якого називають російським агентом. Зеленський підкреслив, що не знав цієї особи та не бачить у ній загрози для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на закиди про нібито "наказ про вбивство чилійського журналіста", який, до того ж, був нібито ще й російським агентом, передає УНН.

Президент одразу зазначив, що ніколи не знав цієї особи.

... не впевнений, що один журналіст з Чилі, який наполовину є американцем, наполовину - російським агентом, становив настільки велику загрозу для наших ЗСУ, тому я не зацікавлений у цьому 

- сказав Зеленський.

росіяни підтвердили загибель журналістки Вікторії Рощиної у полоні - Лубінець10.10.24, 22:25 • 39948 переглядiв

Нагадаємо

Станом на 11 лютого 2025 року від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 112 медійників.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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