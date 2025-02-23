Зеленський спростував звинувачення щодо "наказу вбити чилійського журналіста"
Київ • УНН
Президент України заперечив причетність до справи чилійського журналіста, якого називають російським агентом. Зеленський підкреслив, що не знав цієї особи та не бачить у ній загрози для ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на закиди про нібито "наказ про вбивство чилійського журналіста", який, до того ж, був нібито ще й російським агентом, передає УНН.
Президент одразу зазначив, що ніколи не знав цієї особи.
... не впевнений, що один журналіст з Чилі, який наполовину є американцем, наполовину - російським агентом, становив настільки велику загрозу для наших ЗСУ, тому я не зацікавлений у цьому
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