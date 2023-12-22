Зеленский одобрил изменения в предоставлении отпусков: коснется и военных при демобилизации
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8313, который меняет политику предоставления отпусков
В Украине меняется порядок предоставления отпусков. Соответствующий законопроект №8313 подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Что предполагается:
- отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения
- отпуск в связи с усыновлением ребенка независимо от возраста ребенка
- основная непрерывная часть ежегодного отпуска - не менее 14 дней
- максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 дней
- отпуск демобилизованным 60 дней с выплатой зарплаты за 2 месяца.
Как сообщалось, в новом законе удалось сохранить право работников на творческие отпуска.
Напомним,
Парламент принял закон о различных видах отпусков в ноябре.
Зеленский одобрил изменения в предоставлении отпусков: коснется и военных при демобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8313, который меняет политику предоставления отпусков.
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