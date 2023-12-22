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Зеленский одобрил изменения в предоставлении отпусков: коснется и военных при демобилизации

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 12:32  •  10035 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8313, который меняет политику предоставления отпусков

В Украине меняется порядок предоставления отпусков. Соответствующий законопроект №8313 подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Что предполагается:

  • отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения
  • отпуск в связи с усыновлением ребенка независимо от возраста ребенка
  • основная непрерывная часть ежегодного отпуска - не менее 14 дней
  • максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 дней
  • отпуск демобилизованным 60 дней с выплатой зарплаты за 2 месяца.

Как сообщалось, в новом законе удалось сохранить право работников на творческие отпуска.

Напомним,

Парламент принял закон о различных видах отпусков в ноябре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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