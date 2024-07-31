Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не присутствовал на церемонии открытия парижских Олимпийских игр, отметив, что с удовольствием бы откликнулся на приглашение Эммануэля Макрона, но Украина переживает сложный период, поэтому для сборной Украины участие в играх в военное время - это уже победа. Об этом Зеленский заявил в интервью Le Monde, пишет УНН.

Россияне наносят удары по нашей территории. Им безразлично, что сейчас проходит Олимпиада. Они бьют по нашей энергетической инфраструктуре уже несколько месяцев. Несомненно, мы можем описать Олимпиаду как политическое событие, но для меня это, прежде всего, большой праздник. Для всех спортсменов, конечно, и для Франции, в первую очередь. Для нашей команды участие в Олимпийских играх в военное время - это уже победа. Но для нашей страны это не праздник - сказал Зеленский.

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