Зеленский объяснил, почему Израиль не вошел в маршрут его турне

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время подготовки и проведения турне по Ближнему Востоку он не имел никаких контактов с Израилем, поэтому эта страна не была включена в маршрут. Об этом Глава государства рассказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Как мы действовали. Я говорил с лидерами. Мы договаривались на нашем уровне о некоторых деталях. После этого выезжала наша экспертная группа, и после того, как экспертиза была подготовлена – я отправился в это турне, встречался с лидерами, и уже были подготовлены договоренности – база для нашего общения с лидерами. С Израилем у меня не было контакта ни по телефону, ни на экспертном уровне - заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях.