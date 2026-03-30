Зеленський пояснив, чому Ізраїль не увійшов до маршруту його турне

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час підготовки та проведення турне Близьким Сходом він не мав жодних контактів з Ізраїлем, тому ця країна не була включена до маршруту. Про це Глава держави розповів під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Як ми діяли. Я говорив з лідерами. Ми домовлялися на нашому рівні про деякі деталі. Після цього виїжджала наша експертна група, і після того, як експертиза була підготовлена – я вирушив в це турне, зустрічався з лідерами, і вже були підготовлені домовленості - база для нашого спілкування з лідерами. З Ізраїлем у мене не було контакту ні по телефону, ні на експертному рівні - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками візиту до країн Близького Сходу Україна досягає домовленостей про стратегічну співпрацю з державами регіону, зокрема у сфері MilTech, а також в інших напрямках.