Зеленский обсудил со Свириденко финансовую поддержку и кадровые изменения в Кабмине
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с главой Кабмина Юлией Свириденко для обсуждения финансовой поддержки и усиления правительства. Часть кадровых решений будет принята на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которой стороны скоординировали позиции по финансовой поддержке и кадровым решениям. Об этом сообщил глава государства, передает УНН.
Детали
По словам президента, ключевой темой стало взаимодействие с международными партнерами.
Скоординировали с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко позиции в переговорах с партнерами по финансовой поддержке Украины и реализации уже достигнутых договоренностей разного уровня
Он подчеркнул важность своевременного выполнения договоренностей.
Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно
Кадровые решения в правительстве
Отдельно стороны обсудили вопросы усиления правительственных структур и кадровые изменения.
Обсудили график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, требующие решения
По его словам, часть решений планируют принять в ближайшее время.
По некоторым кадровым позициям нужно продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции02.05.26, 17:05 • 2070 просмотров