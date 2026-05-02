Зеленский обсудил со Свириденко финансовую поддержку и кадровые изменения в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которой стороны скоординировали позиции по финансовой поддержке и кадровым решениям. Об этом сообщил глава государства, передает УНН.

Детали

По словам президента, ключевой темой стало взаимодействие с международными партнерами.

Скоординировали с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко позиции в переговорах с партнерами по финансовой поддержке Украины и реализации уже достигнутых договоренностей разного уровня - отметил Зеленский.

Он подчеркнул важность своевременного выполнения договоренностей.

Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно - добавил президент.

Кадровые решения в правительстве

Отдельно стороны обсудили вопросы усиления правительственных структур и кадровые изменения.

Обсудили график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, требующие решения - сообщил Зеленский.

По его словам, часть решений планируют принять в ближайшее время.

По некоторым кадровым позициям нужно продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе - отметил глава государства.

