Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку пилотов на F-16
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил ситуацию на передовой, потребности Украины в обороне, подготовку пилотов на истребителях F-16 и альтернативные гуманитарные коридоры с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнсслотом.
Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Они обсудили, в частности ситуацию на фронте, потребности украинских защитников, подготовку пилотов на F-16, передает УНН.
Содержательная встреча с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Много важных вопросов. Ситуация на фронте, потребности наших защитников, подготовка наших пилотов на F-16.а также функционирование альтернативного гуманитарного коридора, усиление его защиты. Формула мира и европейская интеграция нашего государства
Он поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку Украины.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет получить первые истребители F-16 в 2024 году.
Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку пилотов на F-16
Президент Зеленский обсудил ситуацию на передовой, потребности Украины в обороне, подготовку пилотов на истребителях F-16 и альтернативные гуманитарные коридоры с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнсслотом.
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