Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Они обсудили, в частности ситуацию на фронте, потребности украинских защитников, подготовку пилотов на F-16, передает УНН.

Содержательная встреча с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Много важных вопросов. Ситуация на фронте, потребности наших защитников, подготовка наших пилотов на F-16.а также функционирование альтернативного гуманитарного коридора, усиление его защиты. Формула мира и европейская интеграция нашего государства - написал Зеленский.

Он поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку Украины.

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Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет получить первые истребители F-16 в 2024 году.