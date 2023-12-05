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Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку пилотов на F-16

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 18:37  •  21963 просмотра

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Президент Зеленский обсудил ситуацию на передовой, потребности Украины в обороне, подготовку пилотов на истребителях F-16 и альтернативные гуманитарные коридоры с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнсслотом.

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Они обсудили, в частности ситуацию на фронте, потребности украинских защитников, подготовку пилотов на F-16, передает УНН.

Содержательная встреча с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Много важных вопросов. Ситуация на фронте, потребности наших защитников, подготовка наших пилотов на F-16.а также функционирование альтернативного гуманитарного коридора, усиление его защиты. Формула мира и европейская интеграция нашего государства

 - написал Зеленский.

Он поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет получить первые истребители F-16 в 2024 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів підготовку пілотів на F-16
Zelensky discussed with the Dutch foreign minister the training of F-16 pilots
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Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку пилотов на F-16

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