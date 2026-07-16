Зеленский обсудил с Корецким процедуры назначения Хмары и.о. министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Сергеем Корецким юридические процедуры, чтобы обеспечить назначение Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны, передает УНН.

Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины. Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности – это приоритет. Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт в сфере безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно. Сейчас мы обсудили с Сергеем Корецким юридические процедуры, чтобы обеспечить это назначение и исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины

Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны

Кроме того, Президент подчеркнул, что Министерство обороны Украины продолжит всю работу по поддержке боевых бригад – план дальнобойных санкций выполняется полностью.

Сегодня говорил об этом с Мадьяром, командующим СБС Робертом Бровди. Четко понимает, что делать. Спасибо тебе. Завтра будем говорить с боевыми командирами