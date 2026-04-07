Зеленский об атаке рф на Никополь: когда каждый день такой террор, попытки ослабить санкции или торговать с россией выглядят дико

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на маршрутку в Никополе, которая унесла жизни уже 4 человек, указав, что "когда ежедневно происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против россии, попытки ослабить санкции и торговать с россией выглядят дико", пишет УНН.

Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и громадах вблизи линии фронта". "На днях был циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пятерых человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", - отметил он.