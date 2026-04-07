Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
6.8м/с
61%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Александр Кацуба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 15339 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 18088 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 28298 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 41974 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 52955 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
Ракетная система С-400

Зеленский об атаке рф на Никополь: когда каждый день такой террор, попытки ослабить санкции или торговать с россией выглядят дико

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Российский дрон атаковал маршрутку в Никополе, в результате чего погибли четыре человека. Президент призвал мир усилить давление на агрессора вместо торговли.

Зеленский об атаке рф на Никополь: когда каждый день такой террор, попытки ослабить санкции или торговать с россией выглядят дико

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на маршрутку в Никополе, которая унесла жизни уже 4 человек, указав, что "когда ежедневно происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против россии, попытки ослабить санкции и торговать с россией выглядят дико", пишет УНН.

Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и громадах вблизи линии фронта". "На днях был циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пятерых человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", - отметил он.

Важно, что значительную часть дронов все-таки удается сбивать. Но когда ежедневно происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против россии, попытки ослабить санкции и торговать с россией выглядят дико. Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем сообща, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Херсон