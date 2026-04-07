Зеленский об атаке рф на Никополь: когда каждый день такой террор, попытки ослабить санкции или торговать с россией выглядят дико
Киев • УНН
Российский дрон атаковал маршрутку в Никополе, в результате чего погибли четыре человека. Президент призвал мир усилить давление на агрессора вместо торговли.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на маршрутку в Никополе, которая унесла жизни уже 4 человек, указав, что "когда ежедневно происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против россии, попытки ослабить санкции и торговать с россией выглядят дико", пишет УНН.
Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким
Президент указал: "россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и громадах вблизи линии фронта". "На днях был циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пятерых человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", - отметил он.
Важно, что значительную часть дронов все-таки удается сбивать. Но когда ежедневно происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против россии, попытки ослабить санкции и торговать с россией выглядят дико. Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем сообща, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!