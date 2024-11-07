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Зеленский о внутреннем Плане победы: одним из ключевых будет экономический элемент

Зеленский о внутреннем Плане победы: одним из ключевых будет экономический элемент

Киев  •  УНН

12:53 • 6766 просмотра

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Президент анонсировал подготовку внутреннего Плана усиления Украины с акцентом на экономическое развитие. План предусматривает дерегуляцию, развитие конкуренции и поддержку предпринимательства для укрепления суверенитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели планируется подготовка внутреннего Плана усиления Украины, одним из элементом которого будет экономический элемент, который должен высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции и потенциала украинского предпринимательства, передает УНН.

Мы четко осознаем: Украина, которой мы хотим для наших детей, - это Украина, которая достигла надежного мира, которая реализовала все задачи восстановления и которая каждую свою связь с глобальным миром использует правильно. Государство может достигать амбициозных целей только во взаимодействии с общественными силами, с бизнесом. Каждое работающее предприятие - это инвестиция в будущее нашего государства. Все рабочие места, которые сохранены, каждое новое рабочее место для наших людей, все сохраненные и новые производства - это фактически часть внутренних гарантий безопасности для Украины сейчас. И мы должны такие гарантии только увеличивать

- сказал Зеленский.

Он заявил, что в ближайшие недели планируется подготовка внутреннего Плана усиления Украины.

И в нем одним из ключевых элементов будет именно экономический, бизнес-элемент. Это то, как мы можем высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции, потенциалу нашего предпринимательства, чтобы укрепить силу украинского суверенитета и нашей защиты от внешней агрессии. Мы предложили бизнесу присоединиться к разработке внутреннего Плана, именно экономического направления. Юлия Свириденко ведет эту работу, и стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей - быть в Европе. Это фундамент

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества. На мероприятие приглашены 47 глав государств и правительств для обсуждения важных международных вопросов.

Экономика Украины растет, несмотря на войну: НБУ повысил прогноз до 4% на 2024 год31 октября 2024, 12:45 • 21010 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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