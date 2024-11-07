Зеленский о внутреннем Плане победы: одним из ключевых будет экономический элемент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели планируется подготовка внутреннего Плана усиления Украины, одним из элементом которого будет экономический элемент, который должен высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции и потенциала украинского предпринимательства, передает УНН.

Мы четко осознаем: Украина, которой мы хотим для наших детей, - это Украина, которая достигла надежного мира, которая реализовала все задачи восстановления и которая каждую свою связь с глобальным миром использует правильно. Государство может достигать амбициозных целей только во взаимодействии с общественными силами, с бизнесом. Каждое работающее предприятие - это инвестиция в будущее нашего государства. Все рабочие места, которые сохранены, каждое новое рабочее место для наших людей, все сохраненные и новые производства - это фактически часть внутренних гарантий безопасности для Украины сейчас. И мы должны такие гарантии только увеличивать