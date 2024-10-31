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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экономика Украины растет, несмотря на войну: НБУ повысил прогноз до 4% на 2024 год

Экономика Украины растет, несмотря на войну: НБУ повысил прогноз до 4% на 2024 год

Киев  •  УНН

12:45 • 1313 просмотра

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Национальный банк прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4% в 2024 году. В 2025-2026 годах ожидается дальнейший рост экономики на 4,3-4,6% благодаря международному финансированию и внешнему спросу.

Реальный ВВП Украины продолжал расти во II и III кварталах 2024 года, несмотря на военные вызовы. НБУ прогнозирует рост экономики на 4% в 2024 году и 4,3-4,6% в 2025-2026 годах, пишет УНН.

Детали

"Рост экономики продолжается, хотя и остается ограниченным из-за влияния войны", - констатировали в Нацбанке.

Как отметили в НБУ, волны атак россии на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватка трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики, однако реальный ВВП в дальнейшем рос - как во II, так и III кварталах 2024 года.

"Причем меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько выше урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году - до 4%", - отметили в регуляторе.

Значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос, по прогнозу НБУ, будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики - на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%13 сентября 2024, 18:56 • 124939 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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