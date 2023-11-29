Зеленский о совещании в Одессе: обсудили ПВО для черноморских портов

Президент Владимир Зеленский провел в Одессе сегодня совещание с военными, где было обсуждено ПВО для города и украинских черноморских портов. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Cегодня весь день – в наших южных областях. Сначала-Одесса и область, потом – Николаев, потом – Херсон. Много вопросов, и почти все-о безопасности, о защите нашего государства, о защите наших людей - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в Одессе провел совещание с военными.

"Одесса – совещание с военными. ПВО для города, для области, для украинских черноморских портов, нашего экспортного коридора. Я хочу поблагодарить всех, кто защищает регион, и работает, чтобы добавить на юге возможностей противовоздушной обороны", - сказал Зеленский.

Lополнение

Зеленский посетил Херсон. где ознакомился с планами строительства защитных сооружений и укрытий.

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