Зеленский о ночной атаке рф более чем 200 дронами: "Мы говорили, что будем действовать зеркально"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф более чем 200 дронами, отметив, что россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней, и что "мы говорили о том, что будем действовать зеркально", пишет УНН.

россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте – более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов

Ударные дроны, по его словам, сбивались в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, в Киеве и области. "Есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге... Известно, что есть раненые из-за этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - указал Президент.

Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться. Важно, чтобы не было послаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира