Зеленский назначил своего представителя в Раде: им стала Галина Михайлюк
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде вместо Федора Вениславского.
Глава государства Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк новым представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины вместо Федора Вениславского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст указа, который опубликован на сайте Президента.
Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)
Указ датирован 20 декабря.
Напомним
7 декабря глава государства Владимир Зеленский снял нардепа Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.
Справочно
Галина Михайлюк - народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сопредседатель депутатских групп ВРУ по межпарламентским связям с Японией и Австралией.
Зеленский назначил своего представителя в Раде: им стала Галина Михайлюк
Президент Украины Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде вместо Федора Вениславского.
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику.
Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании
Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.
Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода
Таможенники в Украине изъяли окаменелость юрского периода, возрастом около 161-165 миллионов лет, которую пытались незаконно вывезти в США без надлежащих документов. Эксперты рекомендуют внести окаменелость - хорошо сохранившийся панцирь морского ежа в перечень объектов национального достояния Украины.
Сроки для проверки получателей пенсий среди ВПЛ планируют продлить до 1 апреля 2024 года
Кабинет Министров должен рассмотреть предложение о продлении срока физической идентификации ВПЛ в Ощадбанке для назначения пенсий до 1 апреля 2024 года.
Армия рф обстреляла более десятка населенных пунктов в Донецкой области
Российские войска обстреляли более десятка населенных пунктов в Донецкой области, ранив одного человека и нанеся ущерб жилым и промышленным районам, сообщает Игорь Мороз.
На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма
Силы обороны Украины расширяют свои позиции в Херсоне и отбили многочисленные вражеские атаки в разных регионах, несмотря на то, что россия продолжает ракетные и воздушные удары как по военным, так и по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждению инфраструктуры.
В Мариуполе после "хлопка" оккупанты усилили охрану военных баз - Андрющенко
После недавних атак в Мариуполе россияне значительно усилили безопасность своих военных баз, добавив средства наблюдения и укрепления.
Очаков ночью подвергся вражеской атаке из артиллерии - ОВА
20 декабря ночью город Очаков подвергся вражескому артиллерийскому обстрелу, без жертв.
Навести порядок: почему партию Гройсмана в Винницкой области стоило оторвать от бюджетного пирога
Председатель Винницкой областной военной администрации подписал бюджет региона, не вынося его на сессию. Жители Винницкой области в этом вопросе стали на сторону руководителя исполнительной власти области, а не политической силы Владимира Гройсмана.