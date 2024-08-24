Зеленский назначил Негоду главой Тернопольской ОГА
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Вячеслава Андроновича Негоды председателем Тернопольской областной государственной администрации. Указ №595/2024 опубликован на официальном сайте президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Вячеслава Негоды председателем Тернопольской областной государственной администрации. Указ №595/2024 от 24 августа опубликован на официальном сайте Президента, пишет УНН.
Назначить Негоду Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации
Дополнение
Кабмин согласовал назначение Вячеслава Негоды на пост главы Тернопольской ОГА 16 августа 2024 года.