Зеленський призначив Негоду головою Тернопільської ОДА

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Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення В'ячеслава Андроновича Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Указ №595/2024 опубліковано на офіційному сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення В'ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Указ №595/2024 від 24 серпня опубліковано на офіційному сайті Президента, пише УНН.

Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації

- ідеться у тексті указу.

Доповнення

Кабмін погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост голови Тернопільської ОДА 16 серпня 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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