Зеленський призначив Негоду головою Тернопільської ОДА
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення В'ячеслава Андроновича Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Указ №595/2024 опубліковано на офіційному сайті президента.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення В'ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Указ №595/2024 від 24 серпня опубліковано на офіційному сайті Президента, пише УНН.
Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації
Доповнення
Кабмін погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост голови Тернопільської ОДА 16 серпня 2024 року.