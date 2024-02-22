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Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане

Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:04  •  1676 просмотра

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Президент Зеленский назначил бывшего генерального директора "Укроборонпрома" новым послом Украины в Азербайджане.

Президент Владимир Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджане, передает УНН.

Назначить Гусева Юрия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике

- говорится в указе Зеленского.

Зеленский другим указом уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.

Дополнение

 Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" в 2023 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
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ukrainaУкраина
Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому послом в Азербайджані
Zelensky appoints former Ukroboronprom director general as ambassador to Azerbaijan
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