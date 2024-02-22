Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане

"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

Дания объявила о предоставлении военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, включая боеприпасы и беспилотники для нужд Украины на поле боя.