Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил бывшего генерального директора "Укроборонпрома" новым послом Украины в Азербайджане.
Президент Владимир Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджане, передает УНН.
Назначить Гусева Юрия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике
Зеленский другим указом уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.
Дополнение
Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" в 2023 году.
Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане
Президент Зеленский назначил бывшего генерального директора "Укроборонпрома" новым послом Украины в Азербайджане.
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