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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому послом в Азербайджані

Київ • УНН

 • 22007 перегляди

Президент Зеленський призначив колишнього генерального директора "Укроборонпрому" новим послом України в Азербайджані.

Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому послом в Азербайджані

Президент Володимир Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджані, передає УНН.

Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці

- йдеться в указі Зеленського.

Зеленський іншим указом звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.

Доповнення

 Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" у 2023 році.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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