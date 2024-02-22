Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому послом в Азербайджані
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив колишнього генерального директора "Укроборонпрому" новим послом України в Азербайджані.
Президент Володимир Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджані, передає УНН.
Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці
Зеленський іншим указом звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.
Доповнення
Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" у 2023 році.