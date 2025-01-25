Зеленский надеется на участие Украины, США, Европы и России в мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в мирных переговорах будут участвовать Украина, Америка, Европа и Россия. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Молдовы Майей Санду, пишет УНН.

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А какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какой будет именно, какая будет структура переговорного процесса. Потому что мы еще не имеем общего плана