Зеленский надеется на участие Украины, США, Европы и России в мирных переговорах
Киев • УНН
Президент Украины выразил надежду на участие в мирных переговорах Украины, США, Европы и России. Зеленский отметил важность европейского голоса, поскольку Украина стремится к членству в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в мирных переговорах будут участвовать Украина, Америка, Европа и Россия. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Молдовы Майей Санду, пишет УНН.
Детали
А какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какой будет именно, какая будет структура переговорного процесса. Потому что мы еще не имеем общего плана
Напомним
Президент Зеленский очертил условия для начала переговоров с Россией. Ключевыми требованиями являются гарантии безопасности и отвод российских войск до позиций 24 февраля 2022 года.