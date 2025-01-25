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Зеленский надеется на участие Украины, США, Европы и России в мирных переговорах

Зеленский надеется на участие Украины, США, Европы и России в мирных переговорах

Киев  •  УНН

 • 7293 просмотра

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Президент Украины выразил надежду на участие в мирных переговорах Украины, США, Европы и России. Зеленский отметил важность европейского голоса, поскольку Украина стремится к членству в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в мирных переговорах будут участвовать Украина, Америка, Европа и Россия. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Молдовы Майей Санду, пишет УНН.

Детали 

А какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какой будет именно, какая будет структура переговорного процесса. Потому что мы еще не имеем общего плана

- заявил Зеленский.

Напомним 

Президент Зеленский очертил условия для начала переговоров с Россией. Ключевыми требованиями являются гарантии безопасности и отвод российских войск до позиций 24 февраля 2022 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
maiya-sanduМайя Санду
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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