Зеленський сподівається на участь України, США, Європи та росії у мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський надіється, що у мирних переговорах братимуть участь Україна, Америка, Європа та росія. Про це він заявив за підсумками зустрічі з очільницею Молдови Майєю Санду, пише УНН.

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А який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і русскі. Так, я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу. Але я не можу сьогодні чітко сказати, який буде саме, яка буде структура переговорного процесу. Бо ми ще не маємо спільного плану - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський окреслив умови для початку переговорів з росією. Ключовими вимогами є гарантії безпеки та відведення російських військ до позицій 24 лютого 2022 року.