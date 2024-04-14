Зеленский: "Мир имеет все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые страны имеют все необходимое, чтобы останавливать террор, необходимы только решения, которые могут вернуть безопасность, передает УНН.

Мир имеет все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора. Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность. Украина может остановить российский террор, может обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью - это новые разрушенные дома, это дополнительные уничтоженные жизни - написал Зеленский в соцсетях.

Также глава государства поблагодарил всех в мире, кто действительно помогает защищаться от террора. Каждому и каждой, кто делает все, чтобы "зло не брало верх".

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12 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлениии после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов.