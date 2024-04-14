Зеленский: "Мир имеет все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора"

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МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными
Иран совершил массированные атаки с использованием около 300 беспилотников и ракет против Израиля, которые Украина решительно осудила как абсолютно неприемлемые, безответственные действия, несущие риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Состав имеет значение: на что обратить внимание при выборе ухода за кожей
В косметических продуктах для ухода за кожей часто используют много разных ингредиентов. Что действительно работает, а что просто маркетинговый ход
Враг атаковал дроном грузовик на Сумщине, водитель погиб
Российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на грузовик в Сумской области, в результате чего погиб водитель.
Сырский: кремль поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая, приняты меры по существенному усилению бригад ВСУ вооружением
Российские войска имеют целью захватить Часов Яр до 9 мая, в то время как Украина усиливает свои бригады в этом районе боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы сорвать планы врага.
ISW: атака Ирана на Израиль аналогична тем, которые россия наносит по Украине
Иран совершил массированную атаку на Израиль, применив 170 беспилотников, 30 крылатых и 120 баллистических ракет, повторяя тактику России в Украине по испытанию систем противовоздушной обороны, сообщают аналитики Института изучения войны.
Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА
Российские войска приостановили операции на Лиманском и Купянском направлениях Луганской области, сосредоточив атаки на Белогоровке, продолжая обстреливать гражданские районы.
Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно
Поздно вечером в субботу в ресторане во Львове произошел пожар, спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 5 сотрудников, никто не пострадал.
Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля
В свете нападения Ирана на Израиль Палата представителей Конгресса США на следующей неделе откажется от ранее объявленного графика, чтобы рассмотреть законопроект в поддержку Израиля.
Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение
Российская армия ночью выпустила четыре ракеты по Селидовому в Донецкой области, повредив пять многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия и транспортные средства; о жертвах не сообщается.