Зеленский и Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине. Также они затронули тему предоставления систем противовоздушной обороны нашему государству, сообщает израильский журналист Барак Равид, пишет УНН.

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Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки Украине систем противовоздушной обороны - сообщил журналист.

Напоминание: Кремль прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании итогами разговора с Владимиром Путиным, заявив, что Россия продолжит "спецоперацию" из-за отсутствия дипломатических путей.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия также заинтересована в достижении целей "политико-дипломатическими" средствами.