Зеленский и Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем противовоздушной обороны. Кремль прокомментировал заявление Трампа о разочаровании итогами разговора с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине. Также они затронули тему предоставления систем противовоздушной обороны нашему государству, сообщает израильский журналист Барак Равид, пишет УНН.
Детали
Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки Украине систем противовоздушной обороны
Напоминание: Кремль прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании итогами разговора с Владимиром Путиным, заявив, что Россия продолжит "спецоперацию" из-за отсутствия дипломатических путей.
В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия также заинтересована в достижении целей "политико-дипломатическими" средствами.
Безусловно, мы очень уважительно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и лучше сделать это политико-дипломатическими средствами