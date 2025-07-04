Зеленский и Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО - СМИ

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:07 • 14587 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:00 • 13451 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
10:29 • 25698 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 60212 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 149425 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 183097 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 168942 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 165835 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 103633 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 95158 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.8м/с
50%
750мм
Популярные новости
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 97847 просмотра
Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, повреждена пожарно-спасательная часть4 июля, 07:42 • 39581 просмотра
Украина вернула военных и гражданских из российского плена: новые детали10:45 • 2553 просмотра
Великобритания созывает «коалицию желающих», Зеленский присоединится – Politico12:02 • 5948 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 17260 просмотра
публикации
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:07 • 14571 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 17416 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 160871 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 166000 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 149282 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 97953 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 140866 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 117499 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 119751 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 121356 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Зеленский и Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО - СМИ

Киев • УНН

 • 379 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем противовоздушной обороны. Кремль прокомментировал заявление Трампа о разочаровании итогами разговора с Путиным.

Зеленский и Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили активизацию российских ударов по Украине. Также они затронули тему предоставления систем противовоздушной обороны нашему государству, сообщает израильский журналист Барак Равид, пишет УНН.

Детали

Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки Украине систем противовоздушной обороны

- сообщил журналист. 

Напоминание: Кремль прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании итогами разговора с Владимиром Путиным, заявив, что Россия продолжит "спецоперацию" из-за отсутствия дипломатических путей.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия также заинтересована в достижении целей "политико-дипломатическими" средствами.

Безусловно, мы очень уважительно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и лучше сделать это политико-дипломатическими средствами

- заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.  
Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Зенитная война
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9