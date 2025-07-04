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Зеленський і Трамп обговорили активізацію російських ударів по Україні та поставки систем ППО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 455 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили активізацію російських ударів по Україні та постачання систем протиповітряної оборони. Кремль прокоментував заяву Трампа про розчарування підсумками розмови з путіним.

Зеленський і Трамп обговорили активізацію російських ударів по Україні та поставки систем ППО - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп обговорили активізацію російських ударів по Україні. Також вони торкнулися тема надання систем протиповітряної оборони нашій державі, повідомляє ізраїльський журналіст Барак Равід, пише УНН.

Деталі

Трамп і Зеленський обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання Україні систем протиповітряної оборони

- повідомив журналіст. 

Нагадування кремль прокоментував заяву Дональда Трампа про розчарування підсумками розмови з володимиром путіним, заявивши, що росія продовжить "спецоперацію" через відсутність дипломатичних шляхів.

Водночас речник путіна дмитро пєсков зазначив, що росія також зацікавлена в досягненні цілей "політико-дипломатичними" засобами.

Безумовно, ми дуже поважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і краще зробити це політико-дипломатичними засобами

- заявив речник путіна дмитро пєсков.  
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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