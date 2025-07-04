Зеленський і Трамп обговорили активізацію російських ударів по Україні та поставки систем ППО - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп обговорили активізацію російських ударів по Україні. Також вони торкнулися тема надання систем протиповітряної оборони нашій державі, повідомляє ізраїльський журналіст Барак Равід, пише УНН.

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Трамп і Зеленський обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання Україні систем протиповітряної оборони - повідомив журналіст.

Нагадування кремль прокоментував заяву Дональда Трампа про розчарування підсумками розмови з володимиром путіним, заявивши, що росія продовжить "спецоперацію" через відсутність дипломатичних шляхів.

Водночас речник путіна дмитро пєсков зазначив, що росія також зацікавлена в досягненні цілей "політико-дипломатичними" засобами.